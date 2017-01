Gesucht: Die „Wienerwälderin 2017“

23.01.2017, 17:10 Uhr

Bewerbungen und Nominierungen ab sofort möglich.

WIENERWALD (red). Bereits zum sechsten Mal begibt sich das Biosphärenpark-Wienerwald-Management zum Tag der Frauen am 8. März auf die Suche nach der „Wienerwälderin des Jahres“. Dabei sollen Frauen vor den Vorhang geholt werden, die einen besonderen Beitrag zur Nachhaltigkeit im Biosphärenpark Wienerwald leisten. Bewerbungen und Nominierungen werden ab sofort entgegengenommen. Die Einreichfrist läuft bis 6. Februar 2017. Mit der Auszeichnung sollen Frauen aus dem Biosphärenpark Wienerwald, die das Prinzip der Nachhaltigkeit besonders leben, vor den Vorhang geholt werden. Im Mittelpunkt der Bewerbung steht dabei der persönliche und vorbildlich umgesetzte Beitrag zur Stärkung der Nachhaltigkeit im Gebiet des Biosphärenparks Wienerwald. Im Rahmen der Bewerbung soll das hohe Engagement der Person in einer oder mehreren Säulen der Nachhaltigkeit – Ökologie, Ökonomie und Soziales hervorgehoben werden. Kreative Zugänge dazu sind herzlich willkommen. Teilnahmeberechtigt sind Frauen, die in einer der 51 niederösterreichischen Gemeinden oder sieben Wiener Bezirke des Biosphärenparks Wienerwald leben oder arbeiten.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier