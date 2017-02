Grüne: "Bahnhofdesign aus Schilda"

14.02.2017, 16:23 Uhr

Die Grünen in Eichgraben frieren gemeinsam mit den Bahnpendlern.

EICHGRABEN (mh). Einen Schildbürgerstreich orten die Grünen Eichgraben im umgebauten Bahnhof Eichgraben-Altlengbach. "Der Bahnhof ist zwar optisch sehr ansprechend, doch in den unbeheizten Warteräumen, deren Wände alle aus Glas sind - und damit ungedämmt - ist es bitterkalt", sagt Thomas Belazzi, Aktivist der Grünen Eichgraben. "Dazu kommen als weiterer Teil des ÖBB-Designs neben Glas und Heizungsfreiheit, Metallsessel in den Warteräumen.Diese sind, wenig überraschend, ebenso kalt wie die Lufttemperatur und haben daher Minusgrade."

Metallsessel mit Minusgraden

Auf solchen Metallsesseln bleibt man laut Belazzi nur dann länger als eine Minute sitzen, wenn man am nächsten Tag in den Krankenstand gehen will. "Damit darf man stehend die Verspätungen der ÖBB-Züge abwarten", ärgert sich Belazzi. Doch damit nicht genug: "Am Bahnsteig Richtung St. Pölten ist der Warteraum nicht einmal geschlossen, weil eine provisorische Rampe zum Warteraum betoniert wurde und dort damit eine riesige Glasscheibe des Warteraums vollständig fehlt. Das soll nun ein paar Jahre so bleiben, bis auch dieser Bahnsteig saniert wird." Die ÖBB war bis Redaktionsschluss zu keiner Stellungnahme erreichbar.