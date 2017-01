Laabental: Schnellbus nach Wien bleibt

23.01.2017, 16:54 Uhr

Die Laabental-Gemeinden haben erfolgreich um ihren Blitzbus nach Wien gekämpft. Die Linie 1089 fährt weiter.

LAABENTAL (mh). Eigentlich wollte der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) die Schnellbuslinie von Hainfeld über das Laabental und die Westautobahn bis Wien Hütteldorf und retour mit Anfang April einstellen (die Bezirksblätter berichteten). Doch die Laabentalgemeinden Brand-Laaben, Neustift-Innermanzing und Altlengbach haben sich erfolgreich auf die Beine gestellt. "Der bestehende Autobahnkurs Hainfeld – Wien Hütteldorf (Linie 1089) bleibt als Linie 145 bis auf Weiteres bestehen", bestätigt VOR-Sprecher Georg Huemer. "Als Abgeordneter der Region und Bürgermeister von Eichgraben habe ich diesen Wunsch aufgegriffen und dazu auch selbst einen Dringlichkeitsantrag formuliert", berichtet Martin Michalitsch (ÖVP) im Gespräch mit den Bezirksblättern. "In daraufolgenden Gesprächen mit der Geschäftsführung des VOR und dem für den öffentlichen Verkehr zuständigen Landesrat Karl Wilfing konnten wir nun einen schönen Erfolg erzielen."

Bedarf wird erhoben

Gespräche mit VOR

Der bei Pendlern beliebte Blitzbus 1089 von Hainfeld nach Wien wird auch nach Inkrafttreten der Busneuordnung im Gebiet Wienerwald weiterhin bestehen. Mit der Erhaltung der Linie soll unter anderem auch die an ihre Kapazitätsgrenze stoßende Park and Ride-Anlage in Eichgraben entlastet werden. "Der Verkehrsverbund wird die Nutzung der Langläuferlinie evaluieren und dabei wird sich zeigen, ob sich das bisherige Fahrverhalten der Pendler durch das neue Zusammenspiel von Bus und Bahn noch verändern wird", so Michalitsch.Dazu Landesrat Karl Wilfing: "Mir ist wichtig, dass wir den öffentlichen Verkehr bedarfsgerecht gestalten und daher auch weiterhin zwei Schnellkurse von bzw. nach Wien anbieten werden können. Damit können wir eine gute Lösung für die Pendlerinnen und Pendler umsetzen, die so schneller am Arbeitsplatz sind." VOR-Sprecher Georg Huemer kündigt weitere Verbesserungen an: "Im Rahmen der Ausschreibung wurden die Regionalbusfahrpläne besser auf die Bedürfnisse der Fahrgäste abgestimmt, Linienführungen überarbeitet und Linien neu und einheitlich bezeichnet. Allein zwischen Laaben und Eichgraben (und damit weiter nach St. Pölten bzw. Wien) wird es zehn zusätzliche Verbindungen pro Tag geben. An Sonn- und Feiertagen wird auf dieser Relation überhaupt erstmals eine öffentliche Regionalbusverbindung eingerichtet, die von 9 bis 19 Uhr im Zwei-Stunden-Takt verkehrt und damit besonders Wanderer und Ausflügler ansprechen soll."aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier