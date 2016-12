Pensionisten Altlengbach|Innermanzing: 5-Tages-Fahrt Vorarlberg/Schweiz

In der Zeit vom 28. August bis 1. September 2017 besuchen wir das westlichste Bundesland Österreichs, Vorarlberg und machen auch einen Abstecher in die Schweiz.



Wir haben unser Quartier im ****Hotel Adler in 6884 Damüls, Kirchdorf 132.



Es gibt ein umfangreiches Programm (nachzulesen im Jahresprogramm 2017 oder Näheres bei den Funktionären des Verbandes).



Pauschalpreis: € 498,--/Person im DZ, Basis HP

Einbettzimmerzuschlag: € 58,--

Stornoversicherung: € 33,--/Person (wenn gewünscht)

Leistungen: Berg/Tal-Fahrt Pfänder, Bodenseeschifffahrt, Maut Silvretta, Berg/Tal-Fahrt Säntis (Schweiz), Führung Juppenschneiderei, Berg/Tal-Fahrt Niederalm, Besichtigung Schattenburg, Sennereimuseum,

Fahrt im modernen Reisebus, Nächtigung im ****Hotel Adler in Damüls auf

Basis Halbpension



Abfahrt: 28. August 2017

05,45 h Altlengbach-Steinhäusl

05,50 h Raika Altlengbach

06,00 h Innermanzing

06,10 h Leitsberg

06,15 h Unterthurm/Chinarestaurant