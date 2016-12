Unterdambach: Glocke aus der "Harmonie" wieder aufgetaucht

16.12.2016, 19:15 Uhr

Offenbar zu "heiß" war den Dieben der St.-Raphael-Glocke ihre Beute. Spaziergänger fanden Sie beim Friedhof in St. Chistophen.

NEULENGBACH (red). Am Freitag, 16. Dezember 2016, gegen 16.30 Uhr, meldete sich ein Spaziergänger telefonisch bei der Polizeiinspektion Neulengbach und gab an, dass er möglicherweise die Kapellenglocke des ehemaligen Blindenheimes "Harmonie" in Unterdambach gefunden habe. Er habe diese beim Spaziergang mit seiner Frau im Bereich des Friedhofes von St. Chistophen gefunden. Beamte der Polizeiinspektion Neulengbach stellten fest, dass es sich tatsächlich um die St.-Raphael-Glocke samt Glockenstuhl und Antriebsmotor handelt. Das teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitagnachmittag mit.

Brachte Raphael die Glocke zurück?

In der Zeit vom 18. bis 28. Oktober 2016 hatten unbekannte Täter in Unterdambach die St.-Raphael-Glocke samt Glockenstuhl, Antriebsmotor und Schwungrad vom Kapellen-Vordach des leerstehenden Blindenheims gestohlen. Der Schaden zum Nachteil der Pfarre St. Christophen wurde mit rund 10.000 Euro beziffert. Die Glocke hat ein Gewicht von rund 105 Kilogramm und weist eine Inschrift und ein Bild des Erzengels Raphael auf. Die Inschrift lautet: „Heiliger Erzengel Raphael, führe die Blinden und bitte für uns". Die Glocke hat einen Durchmesser von 56 Zentimeter und eine Höhe von 50 Zentimeter. Sie besteht aus Glockenbronze, einer Legierung aus Bronze und Zinn.