Wanderung PV Altlengbach|Innermanzing: Von Kasten auf den Hegerberg

Der Hegerberg liegt auf einer Seehöhe von 655 Metern, im Gemeindegebiet von Kasten und Stössing. Das dortige Schutzhaus besteht seit 1930. Der Hegerberg ist eines der wenigen Skigebiete im Wienerwald.



Wir treffen uns um 09,00 h am Raika-Parkplatz Altlengbach (Fahrgemeinschaften)

und fahren gemeinsam nach Kasten (Sportplatz).

Von dort geht's zu Fuß Richtung Hegerberg.

Gehzeit: ca. 1 1/2 Std. | Leitung: Christine Goiser

Eigenanreise per PKW möglich. Treffpunkt ab 11,30 h direkt am Schutzhaus.

Bei Schlechtwetter findet die Wanderung am 11. Mai 2017 statt.