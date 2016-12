18.12.2016, 11:44 Uhr

Die Weihnachtsfeier der Pensionisten Altlengbach|Innermanzing fand am 15. Dezember 2016 im Hotel Böswarth statt.



Gegen Mittag fanden sich diesmal 76 (!) Damen und Herren ein, um gemeinsam die hervorragende Küche des Restaurants Lengbachhof zu geniessen.Vorsitzenderkonnte u.a. den Altlengbacher, der heuer im Herbst den 97. Geburtstag feierte, sowieundbegrüssen.

Im Laufe des Nachmittags wurden kleine Präsente verteilt und besinnliche literarische Leckerbissen, passend zur Weihnachtszeit , gewürzt mit einem grossen Schuß Humor, vorgetragen.Am Ende der Veranstaltung durfte Vorsitzender Erwin WILLINGER allen Anwesenden eine besinnliche Adventzeit, ein frohes Fest und alles Gute - vor allem Gesundheit - für das kommende Jahr wünschen.P.S. Ein besonderes Dankeschön an unseren FotografenDie beiden hatten in aufwendiger Weise duftende Weihnachstbäckerei gebacken, die an diesem Tag an interessierte Damen und Herren verkauft wurde. Der Erlös kommt dankenswerterweise dem Pensionistenverband Altlengbach|Innermanzing zu Gute.Ich darf abschliessend die Gelegenheit benutzen, um auf diesem Wege auch allen geneigten Leserinnen und Lesern fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jaher 2017 wünschen!Erwin WILLINGERPVÖ-OG Altlengbach|Innermanzing