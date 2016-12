Wienerwald-Christkind geht nicht ins Netz

13.12.2016, 23:04 Uhr

Im Wienerwald hat der klassische Handel beim Kauf der Weihnachtsgeschenke die Nase vorn.

REGION WIENERWALD/NEULENGBACH (mh). Wo kaufen Sie Ihre Weihnachtsgeschenke? Beim regionalen Händler oder über das Internet? Das wollten die Bezirksblätter in einer nicht repräsentativen Umfrage von ihren Lesern wissen. Im Wienerwald hat der gute alte Handel eindeutig die Nase vorn. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Betrugssicherheit, Umtausch, Ausprobieren und Beratung kann nur das Geschäft um die Ecke bieten.

Ruth Lerz aus Eichgraben kauft regional auf Weihnachtsmärkten der Umgebung: "Ich bevorzuge diese Möglichkeit, weil ich dadurch die regionale Wirtschaft stärke und mir der persönliche Bezug Freude macht." Auch Stephan Teix aus Habersdorf kauft ausschließlich im Geschäft: "Mir ist der persönliche Kontakt sehr wichtig und im Falle eines Problems wird alles unbürokratisch gelöst. Noch dazu sind mir die Arbeitsplätze in der Region wichtig."Für Herbert Binder aus Altlengbach gibt es einen klaren Vorteil, wenn er beim Händler in der Region einkauft: "Da kann ich sofort reklamieren, wenn etwas nicht passt." Für Michael Pinnow aus Eichgraben haben beide Möglichkeiten ihre Vorteile: "Falls ich doch mal etwas nicht bekomme, kaufe ich auch im Internet. Ich schaue mir die Sachen aber lieber vor Ort an, daher hat der Händler Vorrang." Franz Posch aus Neulengbach ist hingegen ein Internetfan: "Ich kaufe fast alles per Internet und bevorzuge dafür vorwiegend die Plattform Amazon oder eBay. Meinen Christbaum kaufe ich jedoch noch regional."Was ist Cyber-Crime? Eine allgemein gültige Definition des Begriffs gibt es nicht, aber man subsumiert in der Regel alle Straftaten, die unter Ausnutzung der Informations- und Kommunikationstechnik begangen werden. In St. Pölten-Stadt zählte man 52 und in St. Pölten-Land 117 Delikte.