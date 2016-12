Wienerwald/Neulengbach: Advent, Advent, ein Lichtlein blinkt

05.12.2016, 15:31 Uhr

Die Bezirksblätter suchen die interessantesten Weihnachtsbeleuchtungen im Bezirk und verlosen EVN-Pakete.

REGION WIENERWALD/NEULENGBACH (mh). Glühende Weihnachtsmänner klettern auf Balkone, Vorgärten blinken wie 80er-Jahre Diskos und so manche Garage sieht aus wie das Landedeck der Enterprise. Jedes Jahr vor Weihnachten verwandeln sich Eigenheime, Einkaufsstraßen und öffentliche Gebäude in Niederösterreich zu leuchtenden Gesamtkunstwerken. Die Bezirksblätter suchten die schönsten, schrägsten und weihnachtlichsten Beleuchtungen in der Region Wienerwald/Neulengbach.

Weihnachtsstimmung

Vorfreude auf Weihnachten

Martin Kittenberger bringt mit seinem markanten beleuchteten Stern die Hauptstraße in Laaben in Weihnachtsstimmung: "Es gefällt mir und der ganzen Familie, wenn im Advent und zu Weihnachten das ganze Haus beleuchtet ist", sagt der Familienvater. "Ich mache das hauptsächlich für meine Kinder." Auch Roland Sasse aus Neustift-Innermanzing macht es Spaß, dass sein Haus schon von Weitem so hell erleuchtet zu sehen ist. "Ich nehme mir gerne vor allem für meine Kinder Zeit, die Lichterketten zu montieren."Für Katharina Bresnik, ebenfalls aus Neustift-Innermanzing, bringt die Beleuchtung die Vorfreude auf Weihnachten zum Ausdruck: "Und natürlich soll auch mein Geschäft nicht übersehen werden." Die USA als großes Vorbild hat Thomas Hochreiter aus Unter-Oberndorf: "In Amerika ist zur Weihnachtszeit fast jedes Privathaus festlich beleuchtet. Ich habe das persönlich gesehen und es wurde auch zu meiner großen Leidenschaft."finden Sie auch im Internet unter meinbezirk.at/blink16 aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier