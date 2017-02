Zwei Schweine in Australien: Lesung in Neulengbach

10.02.2017, 13:44 Uhr

Die Autoren Joe S. Nuts und Jo Piccol präsentierten n der Tischlerei Bauer in Neulengbach ihr „saukomisches“ Reisetagebuch.

NEULENGBACH (red). Ein gemeinsamer Roadtrip eines Burgenländers und eines Steirers nach Australien – mehrere Wochen „Down Under” mit einer Schweinemaske, zwei Zipflbobs und einer Ladung Rotwein im Gepäck, und immer auf der Suche nach amourösen und anderen Abenteuern. Was man dabei so erlebt, ergibt ein „saukomisches“ Reisetagebuch, das die Autoren Joe S. Nuts und Jo Piccol am vergangenen Samstag in der Tischlerei Bauer in Neulengbach präsentierten.

Schräger Humor aus Neulengbach

Bei australischem Bier und Wein

Als eine der ersten Stationen der aktuellen Lesereise stand Neulengbach nicht zufällig auf dem Programm – ist einer der beiden Autoren (beide im „Zivilberuf" in der Werbebranche tätig) doch schon seit über zehn Jahren in Neulengbach wohnhaft. Bei der unterhaltsamen Lesung standen weniger die bekannten Australien-Klischees wie Kängurus oder die obligaten „Austria-Australia"-Verwechslungen im Vordergrund, sondern allerhand testosteronhaltige Schweinereien und Skurrilitäten rund um die „Natur des Mannes".Brachial und ein bisschen ordinär, aber immer saulustig sind die einschlägigen Erlebnisse – ob als unfreiwillige Nacktflitzer in Sidney, als verhinderte Karaoke-Stars in einem schmierigen Nachtclub oder als seekranke Tauchamateure am Great Barrier Reef. Bei der Lesung amüsierten sich – stilgerecht bei australischem Bier und Wein – zahlreiche literaturinteressierte Gäste aus Neulengbach und Umgebung.