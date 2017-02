Flexiblere Arbeitszeiten, Überstunden auszahlen lassen: Minister Sobotka stellt NÖAAB Schwerpunkt für 2017 vor

03.02.2017, 10:00 Uhr

Konkret will Sobotka ein Arbeitszeitmodell vorschlagen, die Arbeitnehmern den Schutz gewährleistet, den sie brauchen und die Flexibilität gewährleistet, die sie wollen. Die wesentlichen Punkte sind:Innerhalb der Wochenarbeitszeit von 38,5 oder 40 Stunden sollen auch 12 Stunden Tage möglich sein. Anleihen nimmt Sobotka an der EU-Norm. Hier sind nur Ruhezeiten von 11 Stunden am Tag vorgesehen. An Wochenenden sind 36 Stunden durchgängige Ruhezeit vorgeschrieben. Der Rest soll zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber frei vereinbart werden. Sobotka: „Das kommt allen zu Gute. Wenn viel Arbeit ist, dann arbeitet man einmal mehr, dafür hat man danach mehr Freizeit."Kollektivverträge sollen die Löhne regeln, aber nicht die Zeiten regulieren. Sobotka „Vorallem bei Home-Office wollen viele Menschen selbst wählen, wann sie arbeiten. Wer sich um seine Kinder kümmert und sich am Abend nach 22 Uhr in den rechner einloggt, soll das auch können, ohne dass für den Betrieb Überstundenkosten anfallen."„Ich bin dafür, dass die Arbeitszeit individuell in Betriebsvereinbarungen geregelt werden. Was nicht geht, ist dass die Arbeitszeit gestückelt wird, dass man zwischen 6 und 8 am morgen, zwischen zehn und 12 Uhr mittag und zwischen 19 und 21 Uhr am Abend arbeiten muss."Sobotka: „Es gibt Lebenssituationen da kann man etwas mehr Geld gut brauchen und soll mehr arbeiten können. Dann gibt es wieder Zeiten wie Familiengründung, da wird man die Zeit lieber als Freizeit in Anspruch nehmen."Sobotka nutzte die Gelegenheit auch auf einen Seitenhieb auf den Plan A der SPÖ und Kanzler Kern: „In der Regierung haben wir beschlossen dass die Arbeitszeit flexibilisiert werden soll. Der NÖAAB bringt nun sofort einen brauchbaren Vorschlag. Vor kurzem hat jemand gefragt: Worauf warten? Der NÖAAB wartet nicht, wir handeln sofort."