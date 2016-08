Kanzler versteht Bahnhof

31.08.2016, 22:20 Uhr

Landesrat Stephan Pernkopf über Katastrophenschutz, die Leiden der Bauern und die Herausforderungen für Gemeinden.

Ja. Tatsächlich haben wir momentan eine dramatische Situation bei Milch und Schweinefleisch. Ich glaube aber, hier ist die Talsohle durchschritten, es wird wieder aufwärts gehen. Ich appelliere hier an die Konsumenten: Nur billig gibt es nicht, irgendwer zahlt drauf. Ein Beispiel: Inzwischen kommen zwei von drei Putenbrüsten in Österreich aus dem Ausland. Dort kann man billiger produzieren, weil man weniger strenge Tierschutzstandards hat. Der Konsument muss aber wissen: Wer billig kauft, kauft Tierleid mit.

Auch. Aber natürlich haben die Konsumenten den größten Einfluss. Es ist ja paradox: Die Leute kaufen Griller um 300 Euro, aber das, was oben liegt, sollte am besten gratis sein. Wir Politiker können jetzt einmal unterstützen, zum Beispiel durch Entlastungen, etwa eine einmalige Reduzierung der Sozialabgaben. Darüber führen wir gerade intensive Gespräche mit dem Koalitionspartner in der Bundesregierung.Weil der Kanzler zwar viel von Bahnhöfen versteht, aber wenig von Bauernhöfen.Die Bauern haben ihre Hausaufgaben gemacht. Sie haben durch Kooperationen wie den Maschinenring Kosten reduziert. Aber dieses Thema ist jetzt ausgereizt.Wir haben im Vorjahr eine Sicherheitsgefährung in der Republik gehabt, weil man eine Zeit lang dachte, es geht ohne Polizei und Bundesheer und dort drastisch gespart hat. Jetzt hat man dort Geld investiert und dadurch hat sich die Lage verbessert. Genauso brauchen wir nun ein Finanzpaket zur Entlastung der Bauern. Denn sonst gibt es eine Versorgungskrise mit heimischen Lebensmitteln, und eine Versorgungskrise ist immer auch eine Sicherheitskrise. Abhängigkeiten aus dem Ausland sind nie gut.Da sind wir führend. Bei einer Reise nach Dresden war der zuständige Minister ganz erstaunt, wie wir das handhaben. Dort werden Hochwasseropfer teilweise nach drei Jahren noch nicht entschädigt. Bei uns geht der Bürgermeister mit einer Kommission nach einem Unwetter durch den Ort und schätzt den Schaden. Dann schickt er uns einen Bericht. Und einen Tag nach Einlangen des Berichtes überweisen wir 20 bis 50 Prozent der Summe an die Betroffenen.Es gibt 255 Gemeinden, die seit 2002 sicherer als vorher sind, weil sie seither einen Hochwasserschutz bekommen haben. Derzeit sind zusätzliche 85 Projekte in Bau.Trotz all dieser Bemühungen wird es einen hundertprozentigen Schutz aber nie geben. Ein Beispiel: In Krummnussbaum ist im Juli die vierfache Menge an Niederschlag gefallen als im Vorjahr. Da hilft dann selbst die beste Verbauung nicht mehr.In den vergangenen Wochen waren in Niederösterreich 3.500 Freiwillige im Einsatz. Und mir ist nicht ein Fall bekannt, wo ein Retter in der Firma Probleme bekommen hat. Denn bei uns in Niederösterreich gibt es ein vernünftiges Miteinander mit den Betrieben vor Ort. Da brauche ich mich nicht einmischen, da gibt es auch in Wochen wie diesen großen Zusammenhalt. Und dieser Zusammenhalt ist größer als jede Naturkatastrophe.Ich halte nichts vom Krankreden, es geht uns gut.Niederösterreich ist das kaufkraftstärkste Bundesland geworden, früher waren wir im hinteren Drittel. Aber es gibt Sorgen, die kommen von außen: Terror, Brexit, Russlandkrise. Hier sind die Bürgermeister trotzdem die ersten Anwälte der Bürger, denn das Vertrauen auf kommunaler Ebene ist groß. Das Vertrauen zur Bundesregierung oder der EU ist das nicht. Die Gemeinde ist in Zeiten wie diesen die wesentliche Drehscheibe, weil es Vertrauen gibt. Deswegen ist sie für mich auch unantastbar. Von Zusammenlegungen wie in der Steiermark halte ich gar nichts. Es geht um intelligente Zusammenarbeit, und das passiert ja bereits. Aber wir werden niemandem seine Identität entziehen - und die heißt Heimat.