Mikl Leitner: Team Pröll bleibt, LR Pernkopf wird Vize

24.01.2017, 16:44 Uhr

Keine Experimente: Nur ein Neuzugang in der niederösterreichischen Regierung, der Rest des Teams bleibt bestehen. Umwelt-Landesrat Stephan Pernkopf wird Landeshauptmann-Stellvertreter.

Die Rochade kam selbst für den engsten Kreis der Volkspartei überraschend. Am Dienstag der Vorwoche teilte Erwin Pröll in der am raschesten einberufenen Pressekonferenz der Republik seinen Rückzug mit.Schon am nächsten Tag wurde Johanna Mikl-Leitner vom Parteivorstand einstimmig zu seiner Nachfolgerin gewählt. Seither gibt es in St. Pölten Spekulationen um ein Postenkarussell, welches nach der Übergabe in Gang kommen könnte. Vom Austausch großer Teile der Regierungsmannschaft war die Rede. Alleine - Johanna Mikl-Leitner hat andere Pläne. Sie will mit dem bisherigen Team in die nächste Wahl ziehen.

Pernkopf an der Seite, bewährtes Team im Rücken

Bauernbund wird fehlenden Posten besetzen

Das Büro der designierten Landeshauptfrau teilte den Bezirksblättern auf Anfrage mit:Johanna Mikl-Leitner stellt klar, dass sie Stephan Pernkopf zu ihrem Stellvertreter ernennen will. Beide arbeiten seit Jahren in unterschiedlichen Funktionen ausgezeichnet zusammen.Der Landeshauptmann geht, daher kommt eine neue Person in die Regierung. Dabei belässt es Johanna Mikl-Leitner aber, da das Team - wie auch von LH Pröll festgestellt - exzellent aufgestellt ist. Es gibt keine Pläne für weitere personelle Änderungen."Momentan laufen die Gespräche über den freiwerdenden Posten auf Hochtouren. Dabei kristallisieren sich zwei Varianten heraus.Die wahrscheinlichste: Stephan Pernkopf wechselt mit seinem Aufstieg zum Landesvize ins Finanzressort. Seinen Platz im Umwelt- und Landwirtschaftsressort übernimmt ein Mitglied des Bauernbundes.Variante zwei: Johanna Mikl-Leitner behält auch als Landeshauptfrau das Finanzressort. Stephan Pernkopf bekommt als Stellvertreter zu seinen jetzigen Agenden zusätzliche Aufgaben. Und die bisherigen Agenden des Landeshauptmannes, der operativ etwa für die Kultur zuständig war, wandern in ein neues Ressort. Auch hier gilt nach dem Abgang des Bauernbündlers Erwin Pröll ein Mitglied des Bauernbundes als Fixstarter.