NÖ Gemeindevertreterverband startet mit Bundeskanzler Mag. Christian KERN ins neue Jahr

Rund 600 sozialdemokratische GemeindevertreterInnen bereiteten Bundeskanzler Christian KERN in der FH Krems einen begeisterten Empfang.



Im Mittelpunkt des traditionellen Neujahrsempfangs des Verbandes sozialdemokratischer GemeindevertreterInnen in Niederösterreich (NÖ GVV), der am 12. Jänner in der Fachhochschule Krems über die Bühne ging, stand eine Rede desEinen Tag nach der grossen Rede des Kanzlers in Wels war die Stimmung auch in Krems entsprechend euphorisch. Kern präsentierte nochmals seinen sog. Plan A und ging auch auf die kommenden Gemeinderatswahlen in Krems und St. Pölten ein.

Dass der Empfang dieses Jahr in Krems abgehalten wurde, war auch der Tatsache geschuldet, dass heuer in der Statutarstadt gewählt wird. Es sollte dem amtierendendie volle Unterstützung des NÖ GVV signalisiert werden.Bei diesem Event wurde auch dasder Öffentlichkeit präsentiert.nahmenundan dieser Veranstaltung teil und hatten die Möglichkeit, mit dem Bundeskanzler ein kurzes informatives Gespräch zu führen.