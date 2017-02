Gewinnspiel: Privatlesung des „saukomischen“ Reisetagebuches „2 Schweine in Australien“ zu gewinnen

13.02.2017, 09:52 Uhr

Ein „saukomisches“ Buch

Die Bezirksblätter verlosen eine exklusive Privatlesung des Autorenduos Joe S. Nuts und Jo Piccol, einige Flaschen australischen Weines und drei Exemplare des Reisetagebuches „2 Schweine in Australien“.Ein gemeinsamer Roadtrip eines Burgenländers und eines Steirers nach Australien – mehrere Wochen „Down Under” mit einer Schweinemaske, zwei Zipflbobs und einer Ladung Rotwein im Gepäck, und immer auf der Suche nach amourösen und anderen Abenteuern. Was man dabei so erlebt, ergibt ein „saukomisches“ Reisetagebuch. Für die Joe S. Nuts und Jo Piccol stehen weniger die bekannten Australien-Klischees wie Kängurus oder die obligaten „Austria-Australia”-Verwechslungen im Vordergrund, sondern allerhand testosteronhaltige Schweinereien und Skurrilitäten rund um die „Natur des Mannes”. Brachial und ein bisschen ordinär, aber immer saulustig sind die einschlägigen Erlebnisse – ob als unfreiwillige Nacktflitzer in Sidney, als verhinderte Karaoke-Stars in einem schmierigen Nachtclub oder als seekranke Tauchamateure am Great Barrier Reef.

Im Buchhandel erhältlich

Gewinnspiel

„2 Schweine in Australien – Die saukomischen Reisetagebücher von Joe S. Nuts und Jo Piccol“ mit Illustrationen des bekannten Cartoonisten Bernd Püribauer gibt es als exklusive Hardcover-Edition, als Paperback und als e-book im JOJOMEDIA Verlag. Zu bestellen im guten Buchhandel, in diversen Online-Shops oder direkt beim Verlag unter www.jojo-media.at Schicken Sie uns lustige Fotos, die Sie in Schweinchen-Verkleidung zeigen, egal ob mit Maske oder nur Stecker-Nase. Die Bezirksblättern verlosen unter allen Einsendungen eine exklusive Privatlesung, australischen Wein und drei Exemplare des Reisetagebuches „2 Schweine in Australien“. Nutzen Sie jetzt Ihre Gewinn-Chance!