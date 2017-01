Asperhofen Blue Hawks: Super Bowl Party

31.01.2017, 20:46 Uhr

New England Patriots gegen Atlanta Falcons - kommenden Sonntag steigt im Gasthaus Pree die Super Bowl Party der Blue Hawks und des Gasthaus Pree. Einige Spieltermine für die kommende Saison der Blue Hawks in der Division 3 stehen auch schon fest.

In der Nacht von Sonntag auf Montag endet mit der Super Bowl 51 die Saison in der amerikanischen Profiliga NFL.Die New England Patriots, rund um den 39 jährigen Star Quarterback und 4-fachen Superbowl Gewinner Tom Brady, treffen in Houston - Texas auf das Team der Atlanta Falcons mit Ihrem zuletzt überragend spielenden 31 jährigen Spielmacher Matt Ryan. Während die „Pats“ bereits zum siebenten Mal das Endspiel der NFL erreichen und bereits viermal als Gewinner vom Platz gehen konnten, spielen die Falcons erst zum zweiten Mal nach 1998 um den ersten Gewinn der begehrten Vince Lombardi Trophy und damit um die Nachfolge des letztjährigen Siegers Denver Broncos.

Zum Football Spektakel des Jahres veranstalten die Blue Hawks auch dieses Jahr wieder gemeinsam mit dem Gasthaus Pree in Asperhofen eine Super Bowl Party. Ab 23:15 Uhr wird das Spiel auf einer Leinwand und auf Flat Screens live übertragen. Davor gibt es Burger, Hotdogs, amerikanisches Bier und vieles mehr – all you can eat and drink! Restkarten gibt es an der Abendkasse bzw. vorher noch unter superbowl@bluehawks.at.Doch auch nach dem Superbowl müssen die österreichischen Football-Fans nicht lange auf spannende Spiele warten. Denn wenn die amerikanische Profiliga endet, ist der Start der österreichischen Football-Liga nicht mehr fern. Die Blue Hawks starten in der Division 3 ihre Saison am 9. April 2017 mit einem Auswärtsspiel in Mistelbach bei den Weinviertel Spartans.Auch die Termine für die Heimspiele der Blue Hawks stehen schon fest. Die Blue Hawks empfangen am 23.April 2017 die Mostviertel Bastards, am 7.Mai 2017 die Pannonia Eagles und am 4.Juni die Weinviertel Spartans. Kickoff ist bei den Heimspielen in Atzenbrugg jeweils um 15 Uhr.Die Footballer aus Asperhofen konnten in den letzten beiden Jahren eine treue Fan-Gemeinschaft aufbauen, welche ihre Mannschaft bei Sieg und Niederlage angefeuert hat. „Wir hoffen, dass wir uns bei den Spielen in der kommenden Saison wieder auf unsere Fans verlassen können und sie uns wie gewohnt lautstark unterstützen, egal was passiert“ freut sich Raphael Gratzl - Spieler der Blue Hawks - auf die gute Stimmung bei den Spielen.