Die Bauernschaft St. Paul lädt zum St. Pauler Bauernball am Samstag, dem 14. Jänner, um 20 Uhr in den Speisesaal des Konviktes in St. Paul.

Eintrittskarten:

Für die musikalische Unterhaltung sorgt "Oberkrainer Power" und in der Disco spielen "DJ Hukepack" und "DJ Gismo" auf. Es werden wertvolle Preise verlost.Als Hauptpreis winkt ein Kalb.Die Vorverkaufskarten kosten sieben und an der Abendkasse neun Euro.