Eine Nacht voll Musicals

Ein wahres Feuerwerk aus den Highlights der bekanntesten Musicals erwartet die Besucher am Freitag, dem 7. Oktober, in den Kulturstadtsälen (KUSS) Wolfsberg.

Berühmte Musicals

Beginn ist"Best of Musical" präsentiert Auszüge aus den erfolgreichsten und bekanntesten Musicals wie "Elisabeth", "Tanz der Vampire", "Rocky Horror Picture Show" sowie Welthits aus den Walt Disney-Musicals "Frozen" und "Die Schöne und das Biest".

Klassiker



Eintrittskarten:

Klassiker von Udo Jürgens und Frank Sinatra sind ebenso dabei wie Auszüge aus dem Musicalfilmen "Burlesque" und "Ein Käfig voller Narren".Alena Graßegger, die als Solistin auftritt und auch die künstlerische Leitung für die Vorstellung innehat, ist ausgebildete Sängerin und Choreografin. Die gebürtige Steirerin war in Los Angeles und arbeitete mit den New Yorker Choreographen von Justin Timberlake, Christina Aguilera, Beyonce zusammen.Es erwartet Sie eine Show mit allen Facetten aus dem Musicalbereich, Glamour, Humor, Dramatik, Charme und Spannung. Ein Abend mit Musical-Flair für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.Karten sind in der Stadtkasse im Rathaus Wolfsberg unter 04352/537 251 erhältlich.