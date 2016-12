Die Kameradschaft der Freiwilligen Feuerwehr (FF) St. Margarethen lädt auch heuer wieder am Stefanitag am Montag, dem 26. Dezember, zum traditionellen "Stefaniball" in die Räumlichkeiten des Gasthofes Stoff in St. Margarethen.

"Die 4 Lavanttaler" sorgen für die musikalische Unterhaltung.Beginn ist