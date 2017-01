Florianis tanzen am Feuerwehrball

Die Freiwillige Feuerwehr (FF) Schönweg lädt am Samstag, dem 7. Jänner, zum traditionellen Feuerwehrball in den Gasthof Brenner in St. Andrä ein.



Beginn ist um 20 Uhr.