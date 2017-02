Großartige Bilder aus 67 Reisen

Die Arktis hat Valeska und Philipp Schaudy schon lange in ihren Bann gezogen. Seit beinahe zwanzig Jahren bereisten sie die entlegensten Winkel der Polargebiete.

Am Mittwoch, dem 8. Februar, präsentiert Philipp Schaudy "Arktisfieber" mit den besten Bildern aus 67 Reisen in 18 Jahren.

Die Multimedia-Show startetim Kuss Wolfsberg.Viele Ski- und Wanderexpeditionen, die Spezialisierung im Studium und ein mehrjähriger Aufenthalt auf Spitzbergen sind für die beiden der Grundstock für ihre bis heute andauernde Tätigkeit als Expeditionsleiter auf kleinen Polarschiffen.

Arktisfieber

Arktisfieber ist ein spannender und abwechslungsreicher Exkurs in die Kühltruhe unseres Planeten. Das Publikum wird mitgenommen auf eine Reise entlang der spektakulären grönländischen Küsten, geht mit Eisbären rund um Spitzbergen auf Tuchfühlung, erreicht das selten besuchte Franz Josef Land und dringt mit dem stärksten Eisbrecher der Welt bis zum Nordpol vor. Die besten Bilder aus 67 Reisen in 18 Jahren, darunter atemberaubende Tier- und Landschaftsaufnahmen, bilden das Gerüst für ihre neue Live-Multimediashow "Arktisfieber", durch die Philipp das Publikum führt. Lustige Anekdoten von unterwegs, Musik und Videosequenzen, sowie von Valeska sorgfältig ausgewählte Zitate runden die unterhaltsame Reportage ab.Cafe Signum (Bahnhofplatz 1 im Tenorio) - Regulär 14 € für Schüler und StudentenEinheitspreis an der Abendkasse: 16 €