KABARETT-ABEND MIT PETUTSCHNIG HONS - "AUF´S MAUL"

aus Schlatzing, der beliebteste Bauer Österreichs, und Gewinner des Publikumspreises des Österreichischen Kabarettpreises 2014 lädt in seinem ersten Solo-Kabarett-Programm zum spitzzüngigen Schlagabtausch. Inzieht die wortgewaltige Kraft vom Land gerade, ehrlich und kompromisslos in einen verbalen Kreuzzug, der Lachfalten und verbrannte Erde hinterlässt.

Zurück zum Ursprung

lautet die Devise des, der komplexe Sachverhalte auf einfache Bauernregeln herunterbricht.Frei nach dem Motto: „Hons oda gor net!“ ist sein Wort Gesetz, wenn er bauernschlau über Red Bull, Mc Donald’s oder den ganz normalen Wahnsinn unseres Alltags philosophiert.Mit über 88.000 Facebook-Fans und über zwei (!) Million Youtube-Clicks (2.051.064) will der populäre Bauer 2.0 seine Fans jetzt auch live begeistern. Die englische Version seines beliebtesten Videos “Milch gegen Red Bull” bzw. “Milk vs. Red Bull” hat ihm mit über einer halben Million Aufrufe auch zahlreiche Fans auf der ganzen Welt - allen voran in Amerika - eingebracht.(Achtung: Nur begrenzte Kartenanzahl)Vorverkaufsstelle, St. Michaeler Str. 2 (Lavanthaus), 9400 Wolfsberg(Hr. Wolfgang Glanznig)