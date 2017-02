Konzert KOENIG (Avant-HipHop), FAXE (Avant-Pop), DJ Prohaska

AT

Mit dem Duo KOENIGLEOPOLD hat LUKAS KÖNIG bereits hinlänglich unter Beweis gestellt, dass er äußerst vielseitig ist. Mittelweile agiert der Jazzmusiker und Schlagzeuger der hoch gelobten Jazzformation KOMPOST 3 mit der rauen Rap-Stimme als Soloartist KŒNIG. Die Tour bringt ihn unter anderen nach Prag, Ljubljana, Paris, Bern und Wien. Am Freitag, den 3. März wird KOENIG sein aktuelles Album „Best Of 28“ auch im Container25 in Hattendorf bei Wolfsberg vorstellen, im Vorprogramm werden FAXE eines ihrer seltenen Konzerte spielen und DJ PROHASKA die Plattenteller drehen. Beginn ist 20 Uhr, ein Clubbeitrag zwischen 7 und 10 Euro wird eingehoben. Mehr Infos unter www.container25.at