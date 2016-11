"Monte Lupo" wird nun vier Jahre alt

Wolfsberg : Cafè-Bar Monte Lupo |

Los geht es am Donnerstag, dem 1., mit "Gernot Wallner und Band", am Freitag, dem 2., folgen "DJ van Hirschi" und am Samstag, dem 3. Dezember, spielen "Fischermen’s Friends".



Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr.



Große Verlosung An allen Tagen werden Reinhard Fendrich-, "Vengaboys"- und Elton John-Konzerttickets sowie "Wellcard"-Gutscheine verlost.