Am kommenden Freitag, dem 30. Dezember, findet das bereits traditionelle "Hackler- und Studentensilvester" in "die bar" Prisse in Bad St. Leonhard statt.

Gottfried Morolz und sein Team sorgen wieder für eine Party-Nacht.Für die musikalische Umrahmung sorgt "DJ van Hirschi".Beginn der Party ist