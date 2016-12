Stadtkapelle spielt nun auf

Die Stadtkapelle Wolfsberg lädt am Stefanitag, dem 26. Dezember, zur alljährlichen Stefanimatinee und zum traditionellen Stefanikonzert in die Kulturstadtsäle (KUSS) Wolfsberg.

Eintrittskarten



Filmusik und Musicalhits

Die Stefanimatinee beginntDas bereits 61. Stefanikonzert beginnt am AbendDie Vorverkaufskarten sind um neun Euro bei allen Mitgliedern der Stadtkapelle Wolfsberg sowie in der Apotheke Weißer Wolf erhältlich. An der Abendkasse kosten sie zehn Euro.Für die Konzerte hat Kapellmeister Arthur Lanzer wieder ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm zusammengestellt und einstudiert.

Musicalhits von Andrew Lloyd Webber, Filmmusik von Ennio Morricone und dem Pink Panther, Südamerikanische Rhythmen und ein Querschnitt aus dem Disney Klassiker "Das Dschungelbuch" mit Gesangseinlagen zeigen die musikalische Wandlungsfähigkeit der Stadtkapelle Wolfsberg.Durch das Programm führt in bewährter Weise Max Theiss.