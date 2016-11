Theaterperformance “Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat”

“Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat” ist ein Essay von Henry David Thoreau und wurde 1849 das erste Mal abgedruckt. Anlass für dieses Essay war die Verhaftung Thoreau`s, als er sich weigerte, die seit 4 Jahren fällige Wahlsteuer zu bezahlen.

In “Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen Staat” propagiert Henry Thoreau ein Gewissensrecht sich dem positiven Recht ( = von Menschen erzeugtes Recht) nur zu beugen, wenn es mit der persönlichen ethischen oder moralischen Wertung übereinstimmt.

Was Henry David Thoreau einst schrieb, gilt immer noch als Referenz für zivilen Ungehorsam. Heutzutage berufen sich aber auch zwielichtige Strömungen wie Wutbürger, Reichsbürger & Freemen auf eine Opposition gegen die Ungerechtigkeiten des Staates – der Unterschied ist, dass die letztgenannten Strömungen von protofaschistischen Ideen und antidemokratischem Handeln getrieben sind.

Das Theater a.c.m.e,- performen in dem Stück “Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat” die Austreibung bürgerlicher Allmachtsphantasien.

Zu sehen und zu hören am Freitag, 9 Dezember um 20 Uhr im Container 25 in Hattendorf bei Wolfsberg.