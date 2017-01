AT

Einladung zur Informationsveranstaltung "Zehn Jahre, was nun?" an der Neuen Mittelschule Wolfsberg – Bildungswelt Maximilian Schell am Freitag, dem 20. Jänner, um 18.30 Uhr über die Bildungsangebote.