Die beiden Künstler Mario Huber und Christian Köstinger laden am Donnerstag, dem 9. Februar, um 19 Uhr zur Vernissage und Ausstellung unter dem Titel "Unser..." in die Stadtgalerie am Minoritenplatz.

Öffnungszeiten:

Die Ausstellung ist von Montag bis Donnerstag von 14 bis 17 Uhr und am Freitag von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Feiertags geschlossen.Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage www.wolfsberg.at.