Adventkonzert im Hotel/Café Aldershoff - Kultur und Genuss

Wolfsberg : Hotel Café Aldershoff |

„Klänge und Gedanken aus der Stille“:



Ob Harfenklang oder Gedanke,

der zum Wort wird,

sie werden aus der Stille geboren.

Mit einer Behutsamkeit,

die beides zu einem sich

ergänzenden Tönen erschließt,

das einem inneren Sehnen

nach pianissimo – zarter Musik,

nach Worten, die berühren und anregen,

entgegen kommen soll.



Paul Dinter / pd.2016



Babette Aldershoff und Walter Schildberger laden am Sonntag, 11. Dezember, 2016 um 14 Uhr zum Adventkonzert ins Hotel/Café Aldershoff. Festsaal.

Zuerst erwartet die Besucher eine musikalische Adventmalerei mit Akkordeons, gespielt von Gertrude Szecsödi, Siegrid Offner und Walter Schildberger.

Danach werden Monika Stadler & Paul Dinter unter dem Motto "Klänge und Gedanken aus der Stille " Harfenmusik und Literatur präsentieren.

Die Musik Monika Stadlers ist sehr persönlich, Ausdruck ihrer Seele, ihrer Spiritualität, ihrer Weiblichkeit. Sie entspringt aus der Verbundenheit mit der Natur, den Rhythmen des Lebens, dem Erleben innerer und äußerer Stimmungen und der Stille.

Monika Stadler zählt heute zu den interessantesten und kreativsten SoloHarfenistinnen Europas. Sie studierte an der Wiener Musikhochschule (Klassik; Diplom mit Auszeichnung) bei Frau Prof. Blovsky-Miller und in Boston (Jazz), u.a. bei Frau Deborah Henson-Conant, USA, wo sie mehrere Preise bei internationalen Jazzharfenwettbewerben gewann.

Neben ihrer regen Konzerttätigkeit im Inland, in Europa, Nordafrika,USA, Kanada, Japan und Vietnam, unterrichtet sie Improvisationsworkshops für Harfenisten in Europa und den USA.

Seit 2010 ist Sie Gastprofessorin an der Guildhall School of Music and Drama in London, UK für Jazzharfe.

Musik, welche für die Harfe geschaffen ist: virtuos, gefühlvoll, innovativ, rhythmisch und meditativ, mit Elementen von der Klassik, Jazz, Worldmusik und freier Improvisation.

Nähere Informationen zu der Künstlerin erfahren Sie unter www.harp.at

Paul Dinter lebt in Wien und schreibt seit 1996 Lyrik, Prosa, Gedichte und Haiku. Seit 2010 ist er aktives Mitglied und im Vorstand der ÖSTERREICHISCHEN HAIKU GESELLSCHAFT.

Im November 2013 wurde das Buch "Der Duft des Kerzenwindes" mit Haiku, Senryu u.a. Poesie nach japanischem Vorbild herausgegeben.

Ticketsreservierungen sind unter der Telnr.: 0664/23 00 401 oder per e-mail: tickets@walterschildberger.com möglich.

Vvk: €10, Nachmittagskasse: € 15 , Saaleinlaß ab 13:40 Uhr.