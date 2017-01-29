29.01.2017, 10:06 Uhr

Feuerwehrball in Lavamünd

LAVAMÜND (dama). Zahlreiche Gäste feierten beim traditionellen Ball der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Lavamünd im Kultursaal Lavamünd.
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