10. Oktober in der Schule

04.10.2016, 15:07 Uhr

Auch die Volksschule St. Georgen setzt sich ganz intensiv mit der Kärntner Geschichte auseinander.

Eine traditionelle Feier

Von Daniela MaritschnigST. GEORGEN. Am 10. Oktober 1920 gingen bei der Volksabstimmung im Grenzgebiet Südkärnten 59,04 Prozent aller Stimmen für den Verbleib bei Österreich.Heute, 26 Jahre später, wird dieses Votum auch im Lavanttal unter anderem an der Volksschule St. Georgen gefeiert."Die Feierlichkeiten zum 10. Oktober sind an unserer Volksschule Tradition und haben einen hohen Stellenwert für unsere Schüler", schilderte die St. Georgener Volksschuldirektorin Brigitte Bukovsky, die die Feier bereits von ihrem Vorgänger Franz Tschinkel im Jahr 2002 übernommen hat.

Die Vorbereitungen

Interesse der Schüler

Die Direktorin im Kurzporträt

Aktuell laufen in den Volksschulklassen die Vorbereitung für die Gedenkfeier auf Hochtouren: Jede Klasse leistet einen eigenen Beitrag wie zum Beispiel die Vorführung von Gedichten und Liedern. Die Schüler der vierten Klassen werden eine Zusammenfassung der geschichtlichen Hintergründe vortragen.Alle Hände voll zu tun hat auch Volksschullehrerin Cornelia Kositz, die mit ihrer Klasse schon fleißig Kärntner-Fahnen gebastelt hat: "Besonders wichtig ist es, dass die Kinder schon früh genug mit diesem kompakten Thema sensibilisiert werden und auch Eigeninteresse daran finden."Brigitte Bukovsky, ist seit 2002 Schulleiterin der Volksschule St. Georgen69 Schüler, insgesamt vier KlassenFahnen, Gedichte, LiederFreitag, dem 7. Oktober, mit Beginn um 10.45 Uhr beim Grab der Abwehrkämpfer im Friedhof St. Georgen