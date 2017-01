Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen auf der Packer Straße

24.01.2017, 09:16 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der Packer Straße (B 70) in Frantschach-St. Gertraud erlitt ein 54-jähriger Wolfsberger Autolenker gestern am Abend Verletzungen unbestimmten Grades.

Als eine 56-jährige Autolenkerin aus Frantschach-St. Gertraud gestern gegen 17.30 Uhr ihren PKW auf der Packer Straße (B 70) verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr ihr ein nachkommender 54-jähriger PKW-Lenker aus der Gemeinde Wolfsberg hinten auf. Ein weiterer nachkommender PKW-Lenker, ein 77-jähriger Pensionist aus Frantschach-St. Gertraud, bemerkte die beiden stehenden Fahrzeuge ebenfalls zu spät.

Wolfsberger unbestimmten Grades verletzt

Er verriss seinen PKW samt Anhänger nach rechts und touchierte dabei das rechte Heck des PKWs des Wolfsbergers. In der Folge kam der Pensionist mit seinem PKW in der angrenzenden Wiese zum Stillstand. Bei dem Unfall erlitt der PKW-Lenker aus Wolfsberg Verletzungen unbestimmten Grades und begab sich selbstständig in das Landeskrankenhaus (LKH) Wolfsberg. Die beiden anderen an dem Verkehrsunfall beteiligten Personen blieben unverletzt. Der von den Beamten der Polizeiinspektion (PI) St. Gertraud durchgeführte Alkomatentest verlief bei allen drei Lavanttalern negativ (0,00).An den Fahrzeugen des Frantschach-St. Gertrauders und des Wolfsbergers entstand Totalschaden, der PKW der Frau aus Frantschach-St. Gertraud wurde laut Exekutive leicht beschädigt. Die Aufräumarbeiten und die Bindung des ausgetretenen Diesels führten die Kameraden von der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Frantschach-St. Gertraud durch.