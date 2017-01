Bad St. Leonhard: Erdgeschoss von Haus bei Brand beschädigt

14.01.2017, 18:04 Uhr

Drei Feuerwehren aus dem Oberen Lavanttal rückten in der Nacht zu einem Brand aus.

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in einem noch unbewohnten Einfamilienhaus in Bad St. Leonhard infolge eines überhitzten Zusatzherdes zu einem Brand. Die Flammen beschädigten die Wohnräume des Erdgeschoßes schwer. Der noch nicht eingezogene neue Besitzer des Gebäudes hatten den Zusatzherd gegen 18 Uhr am Freitag zum ersten Mal befeuert. Laut Bericht der Polizeiinspektion (PI) Bad St. Leonhard dürfte der Mann den Ofen mit zu viel Brennmaterial befüllt haben.Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren (FF) Bad St. Leonhard, Wisperndorf und Reichenfels verhinderten durch ihr rasches Eingreifen bei diesem Brand einen höheren Schaden.