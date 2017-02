Beim Gaudirennen bebt am Sonntag die Koralpe

04.02.2017, 17:52 Uhr

Der Erlös des Gaudi-Rennens der WOCHE auf der Koralpe geht an die Tagesstätte in Bad St. Leonhard.

Wer Gutes tun und Spaß haben möchte, schnallt beim von der WOCHE präsentierten Gaudi-Rennen am Sonntag, dem 5. Februar, ab 10 Uhr mit Lavanttaler Persönlichkeiten auf der Koralpe die Ski für den guten Zweck an. Ihren Start bereits zugesagt haben unter anderem Wolfsbergs Sportstadtrat Alexander Radl oder der Lavanttaler Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Weißhaupt. Auch der Wolfsberger und der Bad St. Leonharder Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz und Simon Maier unterstützen die Benefizveranstaltung finanziell. Mit den Fixstartern WAC-Präsident Dietmar und seiner Gattin Waltraud Riegler stellen sich an diesem Tag auch einige Stars der Lavanttaler "Wölfe" in den Dienst der guten Sache. Der Erlös aus dem Nenngeld für Erwachsene (15 Euro) und Kinder (fünf Euro) kommt der Tagesstätte Bad St. Leonhard zugute.

Frankfurter und Glühmost

Dass der Spaß an diesem Skitag nicht zu kurz kommt, dafür garantieren beim Gaudi-Rennen auch die Partner der WOCHE. Mit Unterstützung der Sponsoren Lavanttaler Obst, Knusperstube und Fleischerei Kriegl wird das WOCHE-Team rund um Geschäftsstellenleiterin Silke Stippich auch für das leibliche Wohl sorgen. "Wir freuen uns bei unserem Gaudi-Rennen für den guten Zweck auf ganz viele Teilnehmer", motiviert Silke Stippich die skibegeisterten Lavanttaler, die auch zum Anfeuern ohne Ski herzlich eingeladen sind. In den Dienst der guten Sache stellt sich am 5. Februar auch DJ Beatmaster Megy. "Ich bin bei einer Gaudi immer gerne dabei – zumal ich damit auch Gutes tun kann", freut sich der Wolfsberger Daniel Megymorecz schon auf den Juxlauf auf der Koralpe. Apropos: Auf die Sieger des Er-und Sie-Laufes wartet natürlich auch ein toller Preis. "Nichtsdestotrotz steht bei diesem Gaudi-Rennen auf der Koralpe der karitative Zweck im Vordergrund", ergänzt WOCHE-Redaktionsleiterin Petra Mörth.organisiert im Rahmen der 20 Projekte für Kärnten am Sonntag, dem 5. Februar, ein Gaudi-Rennen für den karitativen Zweck auf der Koralpe.treffen sich um 10 Uhr bei der Schirmbar auf der Koralpe. Auch einige namhafte WAC-Fußballer werden sich vor Ort ehrenamtlich engagierendes Er- und Sie-Laufes kommt der Tagesstätte Bad St. Leonhard zugute.alias DJ Beatmaster Megy wird als Moderator auch Après-Ski-Hits auflegen.Rennen für den guten Zweck am 5. Februar auf der Koralpe teilnehmen will, kann das Nenngeld auch in der Geschäftsstelle der WOCHE Lavanttal entrichten.erhalten Sie bei der Redaktionsleiterin Petra Mörth unter der Telefonnummer 0664/80 666 66 75.