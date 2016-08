Bezirksmusikfest in Wolfsberg/Schwarzautal

Wolfsberg : Hauptplatz |

Wie jedes Jahr findet auch heuer das bekannte Treffen aller Musikkapellen aus dem Bezirk Leibnitz am 9. September 2016 in Wolfsberg im Schwarzautal statt. Eröffnet wird das Bezirksmusikfest am Freitag um 19 Uhr mit dem Empfang der Gastkapellen, im Anschluss sorgen die Lauser für Unterhaltung. Am Samstag wird schon um 17:30 Uhr mit dem Fest gestartet und ab 21 Uhr spielen die Jungen Südsteirer für Sie. Den Abschluss ziert dann ein Frühschoppen der Blasmusik ab 9 Uhr am Sonntag. Auf viele Besucher und ein unterhaltsamens Fest freut sich der Musikverein Trachtenmusik Wolfsberg im Schwarzautal.