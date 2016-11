Ein Bummel durch die Winterlandschaft in den Wolfsberger Kulturstadtsälen

24.11.2016, 20:32 Uhr

Heuer "weihnachtet" es von 8. bis 11. Dezember bereits das neunte Mal im KUSS.

Adventflair im Warmen

Von 8. bis 11. Dezember jeweils von 9 bis 18 Uhr verwandeln die Organisatoren Heidelinde und Siegfried Godez mit insgesamt 35 Ausstellern bei "Weihnachten im Kuss" die Kulturstadtsäle (KUSS) Wolfsberg wieder in eine Winterlandschaft."Wir investieren viel in die Dekoration. Neben 35 echten Christbäumen bauen wir als Blickfang ein kleines Winterdorf auf", verraten Heidelinde und Siegfried Godez. Die rein privat organisierte Adventausstellung feiert heuer bereits die neunte Auflage. "Unsere Veranstaltung ist nach und nach gewachsen. In den vergangenen Jahren zählten wir 4.500 bis 5.000 Besucher. Diese Anzahl erwarten wir uns auch heuer", gibt Siegfried Godez das Ziel bekannt. In den Wolfsberger Kulturstadtsälen erwartet die Besucher an diesen vier Tagen ein zum Großteil bekanntes Angebot, das von Geschenksartikeln, Dekorationen und Handarbeiten über Kulinarik-, Natur- und Gesundheitsprodukte bis hin zu Spielzeug, Büchern und Geschirr reicht.

Hohe Zufriedenheit

"Nahezu 90 Prozent der Aussteller machen heuer zum neunten Mal mit", unterstreicht Godez die Treue der Aussteller zu "Weihnachten im Kuss" in den Wolfsberger Kulturstadtsälen. Mit dabei sind in diesem Jahr auch wieder die Lebenshilfe und das Frauenhaus, denen das Ehepaar Godez bei den Standgebühren entgegen kommt. "Es stehen auch schon die Termine für den Outlet-Schnäppchen-Markt im Februar, 'Ostern im Kuss' Ende März bzw. Anfang April sowie für die Kunst & Design-Messe im Oktober fest", sprühen die Lavanttaler Organisatoren nur so vor Energie (siehe unten)."Weihnachten im Kuss" hat von Donnerstag, dem 8. Dezember, bis Sonntag, dem 11. Dezember, täglich jeweils von 9 bis 18 Uhr in den Kulturstadtsälen (KUSS) Wolfsberg geöffnet. Der Eintritt ist für die Besucher frei.Jahr 2017 organisiert das Lavanttaler Ehepaar Heidelinde und Siegfried Godez wiederum folgende Veranstaltungen in den Kulturstadtsälen (KUSS) in Wolfsberg: Outlet-Schnäppchen-Markt (18. und 19. Februar), "Ostern im Kuss" (31. März bis 2. April) sowie Kunst & Design-Messe (21. und 22. Oktober).