Fashion- und Trendtag im Modehaus Offner

07.10.2016, 09:30 Uhr

Kürzlich lud das Modeteam von Offner zum ersten Fashion- und Trendtag.

WOLFSBERG. Zahlreiche modebeigesterte folgten der Einladung zum ersten Fashion- und Trendtag in das Modehaus Offner.Die Models des Grazer Teams präsentierten in mehreren Showblocks die neuesten Looks, die wichtigsten Trends und die absoluten Must Haves der diesjährigen Wintersaison. Ein absolutes Muss ist in diesem Winter der Wollmantel. Auch lässige (Strick-)Hüllen und fließende Stoffe dürfen in der kalten Jahreszeit nicht fehlen.Die 70ties kommen zurück und Retro Look im Mustermix ist genauso angesagt wie Military Look.

Wiederholung im Frühjahr

Die Besucher des Fashion- und Trendtages konnten sich bei Prosciutto und Prosecco über die neuesten Trends informieren, die Schminkecke besuchen und die gezeigten Outfits anprobieren. „ Die Stimmung war toll und wir denken bereits jetzt über eine Wiederholung im Frühjahr nach“, so die Hausleitung Manuela Selis.