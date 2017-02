Firmlinge im Dienst der guten Sache

07.02.2017, 18:30 Uhr

Wolfsberg : Pfarrhof Wolfsberg |

Fleißige Hände im Pfarrhof

Backe, backe Kuchen

Auch heuer haben sich einige unserer Firmlinge bereit erklärt, am Sonntag die Bewirtung des Pfarrkaffees zu übernahmen.Schon am Samstag zuvor waren sie in der Küche im Pfarrhaus fleißig am Kuchenbacken. Die besten Donuts, Muffins, Cookies, Tiramisus, Cremeschnitten und Rouladen zauberten die flotten Jugendlichen zusammen mit Frau Maria Traußnig und Ines Heine.

Coffee & talk im Pfarrhof Wolfsberg

Zahlreiche spendenfreudige Besucher durften nach den Gottesdiensten begrüßt und verwöhnt werden. Viele interessante Gespräche wurden geführt, sodass fürs fotografieren keine Zeit war.Die Spenden kommen dem Sozialausschuss der Pfarre Wolfsberg zugute, welcher ausschließlich notleidende Menschen im Lavanttal unterstützt. - DANKE