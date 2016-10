02.10.2016, 16:04 Uhr

Rauchsäule über dem Pernhartweg: Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Wolfsberg rückten am Sonntagnachmittag in den Stadtteil Reding aus.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Wolfsberg wurden am Sonntagnachmittag zu einem Brandeinsatz am Pernhartweg alarmiert. Ersten Informationen nach soll der Brand in einem Wohnhaus ausgebrochen sein.