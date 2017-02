Gerissenes Wild im Lavanttal aufgefunden

01.02.2017, 12:10 Uhr

In den vergangenen Tagen kam es im Lavanttal vermehrt zu Wildrissen.

LAVANTTAL. Am 27.Jänner wurde im Gemeindejagdgebiet Eitweg ein Rehbockkitz nahe dem Anwesen vulgo Neubauer, verendet aufgefunden.Den Verletzungen nach zu schließen wurde das Bockkitz von einem oder mehreren Hunden gerissen. Laut Aussagen von Anrainern sind in letzter Zeit öfter zwei anscheinend herrenlose Hunde herumgestreunt.Das gerissene Wild wurde vom Jagdschutzorgan geborgen und entsorgt. Bei der Jagdgesellschaft St.Andrä wurde einen Anzeige gegen unbekannte Hundehalter erstattet. Durch den Riss ist der Jagdgesellschaft ein Schaden von circa 200 Euro entstanden.

Schafe gerissen

Beobachtungen melden

ZUR SACHE:

In der Nacht vom 30. auf 31.Jänner wurden in der Ortschaft Burgstall-Pölling Schafe gerissen. Drei wildernde Hunde drangen in das landwirtschaftlichen Anwesen von Siegfried Liebhart in Burgstall-Pölling in eine Schafweide ein und rissen dort vier Schafe. Mit einer angebrachten Wildkamera konnte der Bauer von den Tätern mehrere Bilder machen.Die örtliche Jägerschaft bittet die Bevölkerung der Umgebung, eventuelle Beobachtungen von freilaufenden Hunden der Polizei und den Aufsichtsjägern zu melden.innerhalb geschlossener, verbauter Gebiete sind verpflichtet, ihre Hunde so zu halten, dass dieselben am Wildbestand keinen Schaden anrichten könnenWer den Bestimmungen dieser Verordnung zuwiderhandelt, begeht gemäß des Kärntner Jagdgesetzes eine Verwaltungsübertretung, die mit einerbis zu 1.450 Euro und bei Vorliegen erschwerender Umstände, insbesondere, wenn durch die Übertretung ein erheblicher jagdwirtschaftlicher Nachteil eingetreten oder der Täter schon einmal wegen der gleichen strafbaren Handlung bestraft worden ist, mit Geldstrafe bis zu 2.180 Euro bestraft werden.