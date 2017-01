"Karner & Karner" sind in Bad St. Leonhard auf der Faschingsbühne zurück

25.01.2017, 15:58 Uhr

Lei Blau! Die Faschingsgilde Bad St. Leonhard feiert am 4. Februar Premiere.

40. Sitzungssaison

Mit einem kräftigen "Lei Blau" läuten die Mitglieder der Faschingsgilde Bad St. Leonhard unter Präsident Erich Schatz mit der Seniorensitzung amdie diesjährigen Faschingssitzungen im Kulturheim ein.Von den rund 80 Mitgliedern der seit dem Jahr 1971 bestehenden Gilde steht rund die Hälfte als Akteure auf der Bühne. "Unsere Faschingsnummern zeichnet immer wieder die gekonnte Pointierung aus, wobei jede Ähnlichkeit mit bekannten Personen nicht zufällig ist, ohne aber dabei zu verletzen", schildert Fritz Huber alias "Leonhar'da Vrici", der Schriftführer der Faschingsgilde Lei Blau Bad St. Leonhard, den typischen Schmäh der Narren. Das inklusive Pause rund vier Stunden lange Programm enthält heuer unter der Regie von Vizepräsident Oskar Schinogl zwölf verschiedene Nummern. Die breit gefächerten Themen reichen von den Präsidentschaftswahlen in den USA über die Erlebnisse von Almhaltern aus ihrem Hüttenwirtdasein bis zur Starnacht aus der Kurstadt Bad St. Leonhard.

Jäger unter sich

"(Hubert) Karner & (Johann) Karner bringen in der Nummer ,Zur Nachkontrolle' ihre Erfahrungen nach ihrer Krankheit bzw. Verletzung und ihrer damit einhergehenden einjährigen Bühnenpause dar", so Huber. In der Nummer "Waidmannstank" wird das Jägerleben von Franz Schatz und Franz Stoni gekonnt auf das Korn genommen. Die Premiere der diesjährigen Faschingssitzungen mit den Regenten Kerstin II. (Schriefl) und Josef II. (Reiterer) gehtim Kulturheim Bad St. Leonhard über die Bühne. "Restkarten sind noch erhältlich, aber nicht für alle Termine", informiert der Schriftführer Fritz Huber die WOCHE-Leser (siehe dazu auch die Info-Box).Lei Blau Bad St. Leonhard lädt am Samstag, dem 4. Februar, um 19.30 Uhr im Kulturheim zur Premierensitzung.finden am Freitag, dem 10., am Samstag, dem 11., am Freitag, dem 17., und am Samstag, dem 18. Februar, jeweils um 19.30 Uhr, im Kulturheim statt.dem 1. Februar, geht die Seniorensitzung über die Bühne.kosten 20 Euro. Restkarten können noch unter 0676/62 01 61 94 oder kartenverkauf@leiblau.at ergattert werden.