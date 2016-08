Kinesiologie für Volksschüler in Wolfsberg

27.08.2016, 15:37 Uhr

In der Praxis von Michaela Messner haben vier Lavanttaler Kinder einen Kinesiologie-Aufbaukurs absolviert.

Vier Kinder im Volksschulalter haben den Kinesiologie-Aufbaukurs für Volksschulkinder "Lernen kann so leicht sein" in der "Golden Balance"-Praxis von Michaela Messner in Wolfsberg absolviert. Mit viel Spaß haben sie sich mit Themen wie zum Beispiel Gesundheit oder mit den verschiedenen Gefühlen auseinandergesetzt. Diese Themen spielen auch für den schulischen Erfolg eine beachtliche Rolle, denn nur wer stressfrei ist, kann sich beim Lernen konzentrieren.