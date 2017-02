Lavanttaler feiern ihre Liebe

09.02.2017, 22:50 Uhr

Valentinstag am 14. Februar: Zwei verliebte Lavanttaler erzählen von dessen Bedeutung.

Der Beginn einer Liebe

Der Valentinstag am 14. Februar, der Tag der Liebenden, ist ein besonderer Tag für Verliebte. Die WOCHE fragte ein Lavanttaler Pärchen, wie sie dieses Fest feiern.Carmen Brenner und Gerald Gaug lernten sich bereits in ihrer Schulzeit kennen. Über die Jahre hinweg verband sie ein gemeinsamer Freundeskreis. Seit es beim gemeinsamen Urlaub mit Freunden funkte, genießen sie nun seit neun Jahren gemeinsam den Alltag.Wie werden sie den Valentinstag verbringen? "Geplant ist ein romantisches Candle-Light-Dinner zu Hause," lässt sich der 31-jährige Techniker Gerald Gaug entlocken.

Hochzeit im Sommer

Besondere Liebe

Auch den bereits gestellten Heiratsantrag verbinden die beiden mit dem Valentinstag. Vor einem Jahr schenkte Brenner ihrem Liebsten einen Brief mit dem Text eines Liedes, welches ihr viel bedeutet. "Wunderschön" von CJ Taylor. Einige Monate später organisierte Gaug während eines Fotoshootings einen inszenierten Heiratsantrag inklusive des besagten Liedes. Somit findet die standesamtliche Trauung am 5. Mai in St. Paul im Kreise der Familie statt. Die kirchlichen Feierlichkeiten werden im September zelebriert."Ich kann mich immer auf Gerald verlassen, und genau das macht unsere Liebe aus", so Brenner auf die Frage, was ihre Liebe so besonders macht. "Carmen wird immer zu mir stehen und wir können immer über alles Mögliche lachen," streut der sportliche St. Andräer seiner Gattin in spe Rosen.Carmen Brenner: 8. November 1988: Maria RojachFrisörinReisen, Fotografie"Ich freue mich immer sehr, wenn ich eine kleine Aufmerksamkeit bekomme."Gerald Gaug12. April 1986Maria RojachTechnikerSkifahren, Reisen"Blumen oder etwas Persönliches sind favorisierte Geschenke für meine Partnerin."