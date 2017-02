Neuer Vorstand für die Kulturgemeinschaft

06.02.2017, 13:59 Uhr

Vor Kurzem fand die Jahreshauptversammlung der Kulturgemeinschaft Forst statt.

FORST. Bei der Jahreshauptversammlung der Kulturgemeinschaft Forst wurde ein neuer Vorstand gewählt. Dabei wurde Birgit Kogler zur neuen Obfrau gewählt, Christian Baldauf bleibt 1. Obmann-Stellvertreter, Harald Kogler wurde zum 2. Obmann-Stellvertreter gewählt. Michael Jarz bleibt Kassier, Martin Kalcher ist der Kassier-Stellvertreter, Daniela Schönhart bleibt Schriftführerin, Marianne Flaggl die 1. Schriftführer-Stellvertreterin und Rita Rottenhofer wechselt von der Position der Obfrau zur 2. Schriftführer-Stellvertreterin.

Turnabende und Seniorennachmittage

Neben regelmäßigen Kindernachmittagen bei Spielen und Basteln im ehemaligen Volksschulgebäude organisiert die Kulturgemeinschaft Forst auch Turnabende, Bastelabende sowie Seniorennachmittage. In den letzten Jahren fand einmal jährlich ein Dämmerschoppen am örtlichen Sportplatz statt. 2016 gab es in Forst außerdem das Lindenfest, welches regelmäßig alle örtlichen Vereine gemeinsam veranstalten. Der Kulturgemeinschaft in Forst ist es ein besonderes Anliegen, trotz der Schließung der Volksschule Forst, die Gemeinschaft im Ort zu erhalten.