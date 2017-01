Pensionist verletzt sich bei Forstunfall im Lavanttal schwer

02.01.2017, 18:39 Uhr

Bei Schlägerungsarbeiten: Ein 67-jähriger Pensionist schnitt sich mit der Motorsäge in den Unterschenkel.

Bei Schlägerungsarbeiten auf dem landwirtschaftlichen Anwesen seines Bruders im Bezirk Wolfsberg verletzte sich ein 67-jähriger Pensionist in den Nachmittagsstunden des Montags schwer. Er schnitt sich laut Polizeiinspektion (PI) St. Andrä mit der Motorsäge in den rechten Unterschenkel. Die Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus (C) 11 flog den Mann in das Unfallkrankenhaus (UKH) Klagenfurt.