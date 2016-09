Petutschnig Hons startet wieder durch

27.09.2016, 13:34 Uhr

"Gusch GmbH" – das neue Kult-Programm von Petutschnig Hons startet jetzt in Kärnten durch.

Mit seinem äußerst erfolgreichen und umjubelten Debüt-Kabarettprogramm “Aufs Maul” sorgte der Kärntner Kult-Bauer Petutschnig Hons über zwei Jahre lang mit über 200 Auftritten für Begeisterung in ganz Österreich. Nun hat er gemeinsam mit Kabarett-Shootingstar Paul Pizzera die spitze Feder gezückt, um in seinem zweiten Programm “Gusch GmbH” unter der Regie von Andi Peichl noch treffender seinen Pointen-Hammer schwingen zu können.

Echte "Naturgewalt"

Auf “Antenne Kärnten” und FM4 sorgt die beliebte Kärntner “Naturgewalt” Petutschnig Hons auch im Radio wöchtenlich für aktuelle Unterhaltung. Mit seinen “kuhlen” pointiert-erdigen Videos, Fotos und Sagern erreichte er bereits 3,4 Millionen Youtube-Clicks und 133.000 Facebooks-Fans. Am Samstag, dem 8. Oktober, um 20 Uhr, gastiert der Petutschnig Hons in den Kulturstadtsälen (KUSS) in Wolfsberg. Die WOCHE Lavanttal verlost im Vorfeld drei mal zwei Karten für diese Vorstellung. Einfach auf www.meinbezirk.at unter dem Webcode "481286" mitmachen und mit etwas Glück zwei mal drei Karten gewinnen!