Sägewerk in Eitweg abgebrannt

05.02.2017, 19:40 Uhr

Insgesamt 168 Feuerwehrkameraden von elf Feuerwehren rückten in der Nacht von Samstag auf Sonntag zum Brand in einem Sägewerk in Eitweg aus.

Am Samstag gegen 23.00 Uhr entdeckte ein 46-jähriger Mann in der Gemeinde St. Andrä im Lavanttal, dass sein Sägewerk in Vollbrand steht und sich das Feuer zu dieser Zeit bereits auch auf angebaute Gebäude (Hackschnitzelanlage und Garagen) ausgebreitet hat. Während er mit seiner Gattin und einem weiteren Helfer 21 Rinder aus dem Stallgebäude treiben konnte, griff das Feuer auch bereits auf das Wirtschaftsgebäude über. Durch den Brand wurden das Sägewerk und die direkt angebauten Gebäude total sowie das Wirtschaftsgebäude zum Teil zerstört. Personen kamen laut Polizeiinspektion (PI) St. Andrä nicht zu Schaden.Im Brandeinsatz standen elf Feuerwehren des Bezirkes Wolfsberg mit 168 Mann. Die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens sind derzeit noch ungeklärt.