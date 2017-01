"Sautoni" auf der Saualpe

18.01.2017, 15:09 Uhr

Sein Attribut, das Schwein hat ihn in seiner Einsiedelei begleitet und wahr sowas wie Freund und einziger Gefährte des Heiligen. Bis vor nicht allzu langer Zeit waren die Hausschweine beim Keuschler und beim Bauern wichtigste Nahrungsreserven vor allem in der kalten Jahreszeit. Früher wurde auch ein Dorfschwein gehalten, von allen gefüttert, und dieses wurde am Festtag des heiligen Antonius den Ärmsten der Gegend als Festmahl zubereitet. Dieses Dorfschwein hatte ein Glöckchen zur Erkennung umgebunden, mit dem wird es auch bei allen Darstellungen gezeigt, so auch bei allen drei Antonius-Statuen in der Pfarrkirche Pölling.