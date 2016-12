Schüler besuchen neue Rot-Kreuz-Zentrale in Wolfsberg

22.12.2016, 12:29 Uhr

Ein Lehrausgang im Rahmen des Wolfsberger Präventionsprojektes "Over the limit" führte Drittklässler der Neuen Mittelschule Wolfsberg-Bildungswelt Maximilian Schell in die Bezirksstelle des Roten Kreuzes Wolfsberg.

Schüler der dritten Klassen der Neuen Mittelschule Wolfsberg-Bildungswelt Maximilian Schell statteten im Rahmen der Präventions-Initiative "Over the limit" der neuen Rot-Kreuz-Zentrale in Wolfsberg einen Besuch ab. Auf dem Programm standen Demonstrationen in Erster Hilfe/Stabile Seitenlage und eine ausführliche Besichtigung eines Rettungsfahrzeuges mit der gesamten Notfall-Ausstattung.

Im sechsten Jahr

Von der Begeisterung der jungen Besucher zeigte sich aucn Jugend-Stadtrat Alexander Radl beeindruckt: "Für die Schüler sind solche Kontakte mit Experten eine unbezahlbare Erfahrung. Man erlebt hautnah mit, was Erste Hilfe bedeutet und erhält detaillierte Informationen über die Arbeit des Roten Kreuzes." Die erfolgreiche Initiative "Over the limit" unter der Leitung von Christian Vallant geht nunmehr bereits in ihr sechste Aktionsjahr. Neu in den kommenden Monaten sind im Bereich der Drogenprävention die Lehrerfortbildung und Vorträge auf Elternabenden.